Kritiek op blauwe zone na gratis parkeren

DEN HELDER - Dat het college vrij parkeren vervangt door parkeren in blauwe zones, wordt niet door iedereen begrepen.

Door Carina Gutker - 13-1-2017, 18:40 (Update 13-1-2017, 18:52)

De Stadspartij is tegen het voorstel van de eigen wethouder Odd Wagner om maximaal twee uur gratis te parkeren in het Helderse stadshart. ,,We zijn er op achteruit gegaan, want het was eerder drie uur: een uur betalen, twee uur gratis’’, zegt raadslid Harrie van Dongen van de Stadspartij. ,,Ik heb goede hoop dat we er met de fractie uitkomen en dat wethouder Wagner de plannen aanpast.’’

Den Helder heeft voor de wijziging naar een blauwe zone informatie ingewonnen bij andere gemeenten. In Schagen en Hoorn wordt al geruime tijd naar tevredenheid gewerkt met blauwe zones.

,,Er is veel gezegd over gratis parkeren, maar dat ondernemers er rijk van worden, klopt niet’’, weet woordvoerster Marieke van Leeuwen van de gemeente Hoorn. In de binnenstad van Hoorn geldt betaald parkeren, in enkele straten buiten de stadssingels is een blauwe zone ingevoerd. ,,Als we het helemaal vrij zouden laten, kunnen bewoners hier hun auto niet meer kwijt.’’

In 2004 werd een blauwe zone voor een uur parkeren ingevoerd in het centrum van Schagen. ,,De winkeliers hadden er zelf om gevraagd’’, zegt woordvoerster Natasja Verhoeve van de gemeente Schagen. ,,Het werkt, ook omdat er vlakbij meer gratis parkeerterreinen zijn.’’