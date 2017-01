’Scholen kunnen zelf besluit nemen over vierdaagse’

Archieffoto Peter van Aalst De avondvierdaagse: veel kleurige hesjes voor de herkenbaarheid.

DEN HELDER - ,,De medezeggenschapsraden van de basisscholen zijn zeker belangrijk, ze hebben ook adviesrecht en instemmingsrecht, maar in het geval van de avondvierdaagse kunnen de scholen gewoon een besluit nemen.’’

Door Bo-Anne van Egmond - 13-1-2017, 20:11 (Update 13-1-2017, 20:11)

Dat zegt Arthur Nowack, directeur van de Windwijzer en coördinator van de scholen in de Stad Binnen de Linie. Daarmee reageert hij desgevraagd op de suggestie op website Den Helder Actueel dat er een kans is dat de basisscholen in het centrum van Den Helder wél meelopen met de avondvierdaagse, omdat de MR’s nog moeten instemmen.

Volgens Nowack heeft een van de scholen de brief te vlug verstuurd. ,,Heel erg vervelend dat er daardoor onrust is ontstaan. Het had eigenlijk parallel moeten lopen en onze intentie was daarbij om een alternatief aan te bieden. We hadden namelijk een werkgroep die overleg pleegde met Sportservice Noord-Holland om ervoor te zorgen dat kinderen met sportclubs kunnen wandelen. We willen kinderen zeer zeker niet benadelen.’’

Overigens zijn verschillende ouders al begonnen met een initiatief om zelf wandelgroepen te vormen. Zoals Cindy de Jong, wiens zoon Tyrell in groep zes van de Thorbeckeschool zit: ,,Ik hoop dat meer mensen een groepje oprichten zodat het net zo gezellig blijft als nu. En dat we sponsors kunnen vinden zodat we bijvoorbeeld sjerps kunnen dragen, dan houd je een herkenningspunt.’’