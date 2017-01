Explosieve groei BuurtPreventie WhatsApp Den Helder

Sylvia Hamerslag Een overzicht van alle groepen in de stad.

DEN HELDER - De BuurtPreventie WhatsAppgroepen nemen de laatste tijd in rap tempo toe. Bijna dagelijks krijgt coördinator Sylvia Hamerslag aanvragen van mensen die een dergelijke groep willen opstarten. Er zijn inmiddels meer dan 25 groepen.

Door Bo-Anne van Egmond b.van.egmond@hollandmediacombinatie.nl - 13-1-2017, 18:10 (Update 13-1-2017, 18:47)

In de BuurtPreventie WhatsAppgroepen informeren buurtbewoners elkaar via berichtendienst WhatsApp over verdachte personen en situaties in hun woonomgeving. De eerste groep ontstond in Tuindorp Oost in oktober 2015.

Volgens Hamerslag is de wijk Boatex helemaal dekkend en De Schooten bijna. ,,Daar gaat het momenteel echt als een...