Stelling: Ouders moeten zelf maar meelopen met Avondvierdaagse

Archieffoto Peter van Aalst De binnenkomst van de avondvierdaagse een aantal jaar terug.

DEN HELDER - De basisscholen overwegen door toenemende druk op leerkrachten om niet meer mee te wandelen met de Avondvierdaagse.

Door Van onze verslaggeefster - 13-1-2017, 18:37 (Update 13-1-2017, 18:37)

Ze vragen ouders of zij zelf met hun kinderen willen meewandelen of hun nageslacht met de sportclubs mee te laten lopen. Hoewel het natuurlijk een grote breuk is met de traditie, hebben de scholen groot gelijk. Er zijn ieder jaar al wachtlijsten van ouders die willen begeleiden, wat is dan de grote moeite om je kind nog zelf in te schrijven en een groepje onder de hoede te nemen.

De stelling luidt daarom: ouders moeten zelf maar meelopen met de Avondvierdaagse.

