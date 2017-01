Vlaggen om Den Helder in Sailsfeer te brengen

DEN HELDER - Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het grote maritieme evenement Sail Den Helder van 22-25 juni in volle gang. Dat is her en der al in de stad te zien met wapperende banieren.

Door Ronald den Boer - 13-1-2017, 17:28 (Update 13-1-2017, 18:35)

Om Den Helder nog meer in de Sailsfeer te krijgen heeft de organisatie voor ondernemers en particulieren speciale vlaggen beschikbaar van 100 bij 150 centimeter.

Deze zijn uitsluitend te koop bij het bezoekerscentrum op de Oude Rijkswerf Willemsoord en kosten twintig euro per stuk.