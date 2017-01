Beperkt bezoek dankzij blauwe zone in Helders stadshart

Foto HMC Een vol parkeerterrein. Dit moet straks niet meer gebeuren.

DEN HELDER - Met de invoering van de blauwe zone komen er beperkingen aan bezoek voor bewoners in de Helderse binnenstad.

Door Carina Gutker - 12-1-2017, 20:46 (Update 12-1-2017, 20:46)

De omwonenden krijgen van de gemeente een quotum van honderd parkeeruren per jaar voor bezoekers. Ook worden er maximaal twee ontheffingen per adres of bedrijf afgegeven.

Dit meldt de gemeente Den Helder.

,,Er zal een internetapplicatie komen waarmee bezoekers kunnen worden aangemeld’’, zegt gemeentewoordvoerder Remko van de Belt. ,,Hier moeten de aankomst- en eindtijd worden ingevoerd. Over de precieze details en de kosten...