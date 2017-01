Loopje over motorkap in Den Helder kost 500 euro

DEN HELDER - Het bij wijze van geintje over de motorkap van een Suzuki lopen kost Bernhard G. (23) uit Castricum een schadevergoeding van vijfhonderd euro. ,,Klierig gedrag’’, constateerde politierechter H. Stalenhoef.

Door Van onze verslaggever - 12-1-2017, 15:58 (Update 12-1-2017, 15:58)

G. was op 24 april 2014 bij een flat in Den Helder op de motorkap van de Suzuki gestapt om er via het dak weer vanaf te springen. ,,Ik ben vrij impulsief en had een slokkie op’’, verklaarde G. zijn gedrag. De vrouw die de wagen van haar moeder te leen had, had het gezien en riep hem toe vanuit de flat. De dader keerde toen terug.

Hij zei direct te willen betalen, als hij schade had aangericht. Op dat moment was niets aan de auto te zien. Maar het was op dat moment al donker en mistig.

De volgende dag bleken er toch deukjes in de motorkap te zitten. Dus moet de Castricummer alsnog betalen.