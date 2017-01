Zonder echte innovatie geen marine

De tafel met allerhande drones trok veel belangstelling. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Het zag blauw van de uniformen woensdagavond in ’t Zaaltje van het KIM.

Door Arie Booy a.booy@hollandmediacombinatie.nl - 12-1-2017, 15:32 (Update 12-1-2017, 15:32)

,,Ik had graag wat meer burgers gezien vanavond”, vertelt generaal Verkerk de verslaggever. ,,Dit soort recepties zijn ook bedoeld als contactmoment met de Helderse samenleving. We hebben voldoende mensen uitgenodigd, maar ze moeten wel willen of kunnen komen natuurlijk.”

Speciaal voor de niet-militairen was een deel van ’t Zaaltje gevuld met stands waar de innovatieve aspecten van de Koninklijke Marine werden geëtaleerd. Dat varieerde van virtual-realitybrillen en...