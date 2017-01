Taartverkoop levert Oranjerie Den Helder bankje op

Archieffoto De Japanse dag.

DEN HELDER - Taarten spekken niet alleen de taille, maar kunnen ook goed zijn voor het spaarvarken, zo bewijst serviceclub Inner Wheel. De club schonk De Oranjerie donderdag een cheque van 750 euro, geheel bijeen gebracht door taartverkoop.

Door Petra Bies - 13-1-2017, 7:56 (Update 13-1-2017, 8:00)

Een soort van thuiswedstrijd, want het zelfgebakken gebak werd ook op het complex aan de Soembastraat verkocht. Onder meer tijdens de Japanse dag. De Oranjerie gebruikt het geld voor de aanschaf van een zitbankje op het terrein met diverse tuinen en kassen.

Inner Wheel bakt al bijna vijfentwintig jaar voor de evenementen in De Oranjerie en de opbrengst komt ieder jaar ten goede aan deze ’groene parel in de binnenstad’. Het meest in trek is de appeltaart, direct gevolgd door de chocoladetaart, weet woordvoerster Maryon Hulzebos. De club, die verbonden is aan de Rotary, telt momenteel twintig leden. Allemaal vrouwen. ,,Mannen mogen sinds enige tijd ook lid worden, maar daar is in Den Helder geen animo voor.’’ Leden moeten worden voorgedragen. De club streeft het vergroten van kennis op allerlei gebieden na en heeft daarom vaak gastsprekers.