Voorleesdagen bibliotheek Den Helder

DEN HELDER - Kopgroep Bibliotheken houdt tijdens de nationale voorleesdagen - van 25 januari tot en met 4 februari - diverse activiteiten voor peuters en kleuters rond het bekroonde prentenboek ’De Kleine Walvis’ van Benji Davies.

Door Van onze verslaggeefster - 12-1-2017, 14:55 (Update 12-1-2017, 14:55)

De voorleesdagen gaan woensdag 25 januari van start met een voorleesontbijt in School 7. Wethouder Trees van der Paard leest dan voor aan de kinderen van Peuterspeelzaal Dijkstappers. Woensdagmiddag wordt het bekroonde prentenboek ook voorgelezen in de bibliotheken van Julianadorp, Nieuw Den Helder en in School 7, aanvang 15.00 uur. Voorts staat er nog workshop op het programma (28 januari) en een theatervoorstelling (1 februari). Beiden in School 7.

Meer informatie en kaartverkoop voor workshop en voorstelling via www.kopgroepbibliotheken.nl