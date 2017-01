Overtreders Juliana- en Bernhardplein Den Helder op de bon

Dit mag niet meer. Archieffoto George Stoekenbroek

DEN HELDER - Bestuurders die het eenrichtingsverkeer vanaf het Julianaplein en Bernhardplein naar de Polderweg negeren, krijgen een boete van 140 euro.

Door Bo-Anne van Egmond - 12-1-2017, 12:39 (Update 12-1-2017, 13:04)

Sinds medio november is het straatje tussen Polderweg en Bernhardplein eenrichtingsverkeer.

Het eenrichtingverkeer is ingevoerd in verband met het bouwterrein van De Zusters aan het Bernhardplein. Eerder waarschuwden politie en handhavers alleen nog.

Gemotoriseerd verkeer mag het Julianaplein en Bernhardplein via de Polderweg oprijden, maar het wegrijden moet via de nieuw aangelegde weg vanaf het Julianaplein (terrein voormalige schouwburg) naar de Prins Hendriklaan. Ondanks extra verkeersborden en schuttingen die geplaatst zijn om aan geven dat het eenrichtingsverkeer is, houden velen zich hier niet aan. Dit leidt tot onveilige verkeerssituaties. Daarom wordt er niet meer gewaarschuwd, maar krijgen overtreders een bekeuring.