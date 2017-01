Muurtje treinstation Den Helder afgebroken

Foto HMC Kort nadat de actievoerders waren gesommeerd te vertrekken, was het muurtje al gesloopt.

DEN HELDER - Het muurtje voor het treinstation in Den Helder is afgebroken.

Door Delano Weltevreden - 11-1-2017, 16:16 (Update 11-1-2017, 16:16)

Gistermiddag sommeerde projectleider Willem Koning van ontwikkelbedrijf Zeestad de actievoerders onder leiding van kunstenaar Rob Scholte om te vertrekken op straffe van arrestatie door de politie. Die was aanwezig, maar hoefde niet in actie te komen. Scholte vindt het schandalig dat de gemeente het ontwerp van architect Joost van der Grinten heeft aangetast, terwijl de architect heeft aangegeven het daar niet mee eens te zijn. ,,Dit is bestuurlijke criminaliteit.’’