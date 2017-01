Drie lastige snorfietsers opgepakt in Den Helder

DEN HELDER - De politie in Den Helder heeft dinsdagochtend en -middag drie personen opgepakt in verband met twee incidenten met snorfietsen. Een van de verdachten had een agent geduwd en beledigd, de twee anderen probeerden te vluchten toen de politie hen staande wilde houden.

Het eerste voorval was om 11.30 uur. Agenten zagen een man op een snorfiets over de stoep rijden op de Brakkeveldweg.

Eenmaal staande gehouden bleek de snorfietser er niets voor te voelen om zijn rijbewijs te tonen, toen zijn gegevens werden opgevraagd gaf hij een van de agenten een duw en schold hij de agenten uit.

De dienders gingen over tot aanhouding, daarbij moest geweld worden toegepast omdat de 43-jarige Nieuwedieper niet mee werkte. Na zijn aanhouding kreeg de man diverse boetes opgelegd.

Die middag rond 13.45 uur zagen agenten twee jongens op een snorfiets rijden over de Texelstroomlaan. De snorfiets reed 70 kilometer per uur, besloten werd om de bestuurder aan de kant te zetten. De snorfietser keerde bij het zien van de politie echter meteen.

Pas na een achtervolging te voet, nadat de twee met de snorfiets onderuit waren gegaan, kon de bestuurder worden aangehouden in een tuin aan de Dongestraat. De jongen, 17 jaar oud uit Hoorn, was tijdens de achtervolging over enkele schuttingen en daken geklommen en was door diverse tuinen gerend.

De kentekenplaat van de snorfiets bleek gestolen te zijn, onderzocht wordt of de snorfiets zelf ook gestolen is. De bestuurder krijgt een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs en voor de snelheid. De jongen die achterop zat, een 13-jarige jongen uit Den Helder, is later op de dag door in zijn woning aangehouden.