Dobber Outdoor breidt uit met pand ’buurman’ Kikkert

Foto Cyclomedia.com De panden van Dobber Outdoor en rijwielbedrijf Kikkert.

DE KOOG - Camping- en vliegerwinkel Dobber Outdoor heeft het naastgelegen pand van rijwielbedrijf Kikkert aan de Badweg in De Koog gekocht en breidt hiermee de eigen winkel uit. Dit bevestigt Chris Dobber van Dobber Outdoor.

Door Carina Gutker - 11-1-2017, 15:43 (Update 11-1-2017, 15:43)

De zaak van Kikkert, al vijftig jaar een begrip in De Koog, zou in eerste instantie onder de oude naam worden voortgezet door fietsenwinkel Edwin Groen Tweewielers uit Heerhugowaard. Vorige week gaf Kikkert symbolisch het stokje over. Wegens privéomstandigheden zag Groen zich echter gedwongen het pand...