Basisscholen lopen niet meer mee met Avondvierdaagse Den Helder

De intocht van de Avondvierdaagse vorig jaar. Archieffoto George Stoekenbroek

DEN HELDER - De basisscholen gevestigd in de Stad Binnen de Linie melden in een brief aan de ouders dat ze niet meer meelopen met de Avondvierdaagse op 12 tot en met 15 juni dit jaar. Aftredend secretaris Bertus Klos van de Avondvierdaagse verwacht dat dit best eens de doodsteek voor het wandelevenement kan zijn: ,,Die kans zit er wel in.''

Door Bo-Anne van Egmond - 11-1-2017, 15:43 (Update 11-1-2017, 15:49)

De scholen geven aan dat er een te grote tijdsinvestering is voor leerkrachten: ,,De primaire taak van leerkrachten is onderwijzen. Ook als ouders de avondvierdaagsetaak binnen de school op zich zouden nemen, ligt uiteindelijk toch de verantwoordelijkheid bij de schoolleiding.''

Daarnaast vinden de scholen dat zij de taak hebben om gezond gedrag te bevorderen bij hun leerlingen: ,,De hoeveelheden snoep die inmiddels horen bij de traditie passen niet binnen deze taak.''

De scholen zeggen zich ervan bewust te zijn dat ze 'misschien een traditie, die ook heel mooie kanten kent, doorbreken. Toch hebben we dit gezamenlijk goed overwogen en zijn uiteindelijk tot dit besluit gekomen'.

De brief is ondertekend door basisscholen Comenius, Drietand, Eben Haezer, Koningin Juliana, De Kluft, Jac. P. Thijsse, Thorbecke, Tuindorp, De Verrekijker en de Windwijzer.

Volgens Bertus Klos was er in het afgelopen jaar al minder snoep te zien: ,,Ik zag toch ook veel meer mensen met bloemen en andere presentjes lopen tijdens de intocht. Niet meer kinderen met vijf of tien kilo snoep om hun nek.''

Hij hoopt dat kinderen nog steeds met de Avondvierdaagse blijven meedoen: ,,Individueel of via de sportschool. Of misschien kunnen ouders op scholen groepjes vormen.'' Klos noemt het besluit van de scholen 'aan de ene kant heel erg jammer': ,,Ik kan het ook wel begrijpen, minder snoep tijdens de intocht kan helemaal geen kwaad. Zitten hier toch met overgewicht bij kinderen in de regio. Maar ik heb ook al tegen de scholen gezegd dat gezond gedrag ook de Avondvierdaagse is. Maar dat zien ze toch anders...''