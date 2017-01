Vijfhonderd kerstbomen meer ingezameld dan vorig jaar in Den Helder

Roy Spitters uit Julianadorp zamelde liefst 280 bomen in met zijn broertje en zusje. Archieffoto George Stoekenbroek

DEN HELDER - Ruim vijfhonderd kerstbomen meer dan vorig jaar (3102) zijn dit jaar aangesleept naar de inzamellocaties van de actie ‘Sleep je groen’.

Door Bo-Anne van Egmond - 11-1-2017, 13:00 (Update 11-1-2017, 13:00)

In totaal zijn afgelopen zaterdag 3648 kerstbomen ingeleverd. De toename vergeleken bij vorig jaar is te danken aan de slepers in Nieuw Den Helder/Huisduinen en Den Helder West.

Alle ingeleverde kerstbomen gaan worden versnipperd en daarna in een bio-vergasser omgezet in energie. De meeste bomen, 926, zijn ook dit jaar in Julianadorp opgehaald (in 2016: 1050). De jeugd uit Den Helder West was dit jaar goede tweede. Zij verzamelden 875 bomen (2016: 506). In Nieuw Den Helder zijn 801 (2016: 526) bomen ingeleverd en in de Schooten werden 467 (2016: 426) bomen opgehaald. In Den Helder Oost verzamelde de jeugd 579 bomen (2016: 594). Echt weer een super resultaat. Alle slepers worden van harte bedankt!

De kerstbomenverzamelaars kregen per ingeleverde boom twintig eurocent en een lootje. De onderstaande lotnummers zijn in de prijzen gevallen:

Stad binnen de Linie Oost (geel): lotnummers: 94 en 916

De Schooten (wit): lotnummers: 35 en 93

Stad binnen de Linie West (groen): lotnummers: 46, 626, 903

Nieuw Den Helder (roze): lotnummers: 5, 311, 725

Julianadorp (blauw): lotnummers: 190, 330, 913

De prijsuitreiking is op woensdag 25 januari om 14.30 uur in de bedrijfskantine in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20. Wethouder Odd Wagner overhandigt de prijzen.