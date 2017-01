Gemeente Den Helder verandert nog niets aan Schapendijkje

DEN HELDER - De gemeente Den Helder gaat nog niets doen aan de verkeerssituatie op het Schapendijkje. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van D66 over de verkeersmaatregelen die zijn genomen op de weg. D66 beweert dat de gemeente de boel 'traineert'; het college ontkent dit.

Door Bo-Anne van Egmond - 11-1-2017, 12:40 (Update 11-1-2017, 12:40)

De gemeente heeft zelf nog geen metingen gedaan na de aanleg van de tijdelijke drempels, maar baseert zich op het onderzoek van twee scholieren die met een snelheidscamera langs de weg hebben gestaan. Die constateerden dat een enkeling 60 kilometer per uur rijdt, maar dat de meeste personen zich aan de snelheid houden. ,,Daarom is er nu geen aanleiding tot het nemen van extra maatregelen'', schrijft het college aan D66.

Volgens het college zijn de huidige drempels is in overleg met de belanghebbenden geplaatst. ,,Daarbij is de verwachting uitgesproken dat deze drempels de snelheid voldoende verlagen. Ook is in die overleggen de huidige werkwijze afgesproken: eerst tijdelijke maatregelen nemen en die in het voorjaar evalueren. Bij die evaluatie beoordelen we in overleg met de bewoners of de drempels de snelheid inderdaad voldoende verlagen.''

Binnenkort gaat de gemeente wel zelf meten of de drempels de snelheid wegnemen bij de automobilisten. ,,Aan de hand van de uitkomsten van de metingen kunnen we evalueren. Verkeer heeft altijd 2 à 3 maanden nodig om te wennen aan nieuwe situaties. Daarna gaat men over op het uiteindelijke, normale gedrag. We kunnen daarom pas 2 à 3 maanden na aanleg van de huidige drempels meten. De huidige drempels zijn begin november aangelegd. De metingen hebben we daarom half januari gepland.''

De aanvraag voor verlichting langs de weg is overigens gedaan. Het Schapendijkje is Natura 2000 gebied, daarom is voor de aanleg van verlichting een extra vergunning nodig. De procedure hiervoor duurt een jaar.