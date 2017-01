Maximaal twee uur parkeren in centrum Den Helder

Plattegrond van de blauwe zone in Den Helder.

DEN HELDER - Bezoekers van het Helderse stadscentrum kunnen vanaf maart twee uur vrij parkeren. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Helder besloten. Ondernemers en bewoners van het centrum kunnen een jaarontheffing aanschaffen voor 23,80 euro.

Door Bo-Anne van Egmond - 11-1-2017, 12:23 (Update 11-1-2017, 12:23)

Gehandicapten kunnen met een gehandicaptenparkeerkaart onbeperkt parkeren. Voor bezoekers van bewoners komt een bezoekersregeling, zodat zij niet elke 2 uur hun parkeerschijf hoeven te verzetten.

De proef loopt tot en met eind 2018. Daarna wordt bekeken hoe het vrij parkeren structureel kan worden bekostigd. De kosten voor vrij parkeren worden namelijk geraamd op 8 ton per jaar.

De winkeliers hadden voor ogen dat er maximaal vier uur met de blauwe schijf geparkeerd mocht worden, maar het college heeft hier na onderzoek toch twee uur van gemaakt. ,,We hebben landelijk gekeken naar andere gemeentes waar dit parkeerregime al is'', zegt verantwoordelijk wethouder Odd Wagner. ,,Die adviseerden allemaal om er twee uur van te maken. Zo voorkom je dat mensen langparkeren of dat winkelmedewerkers de hele dag parkeren op plekken waar eigenlijk bezoekers van de binnenstad horen te staan. Ook hebben we onderzocht hoe lang mensen staan als ze betaald moeten parkeren. Dat is ook nooit langer dan twee uur.''

Om bezoek van winkelend publiek te stimuleren, startte op 1 december 2016 in het centrum een proef met vrij parkeren. De maatregel leidde echter direct tot parkeeroverlast en onrust. De parkeerplaatsen staan vol met lang parkerende voertuigen. Bezoekers van het centrum hebben grote moeite parkeerruimte te vinden. En de bewoners in en rond het centrum ondervinden flinke overlast.

Bezoekers die langer in het centrum willen verblijven kunnen terecht op de ongereguleerde parkeerplaatsen buiten de ‘blauwe zones’ of in de garage Sluisdijk. De parkeergarage Sluisdijk kan door de slagbomen geen blauwe zone worden. Hier kan de eerste 2 uur gratis worden geparkeerd. Voor ieder uur daarna betaalt men 1 euro per uur. ,,De slagboom wilde ik in eerste instantie laten weghalen'', zegt Wagner. ,,Maar uiteindelijk hebben we die toch laten staan om in dit gebied te blijven handhaven. Er was namelijk veel overlast in de garage.''

De blauwe zone op de Weststraat-noord blijft overigens ongewijzigd op maximaal 5 uur aangezien deze maatregel uitsluitend is ingesteld om lang parkerende bezoekers van Texel te weren.

Overigens kan er tegen het besluit van de gemeente nog bezwaar worden aangetekend. Tot 28 februari ligt het plan ter inzage. Als er geen bezwaren worden ingediend, treedt het plan per 1 maart in werking.