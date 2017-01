Kegelrob Bertus weer gespot in Den Helder

Foto: Bert de Groot

DEN HELDER - Terug van weggeweest; in de haven van Den Helder is kegelrob Bertus weer gespot.

Het dier werd op de foto gezet door Bert de Groot, op social media ook wel bekend als de Verseviskoerier.

Bertus wordt vaker gezien in de haven van Den Helder. Afgelopen zomer werd even voor zijn leven gevreesd omdat er een andere kegelrob dood werd aangetroffen. Het was De Groot die destijds wist te melden dat het niet om Bertus kon gaan, aangezien hij de rob in levende lijve rond zag zwemmen later.