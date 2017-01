Tientallen lezers naar erotische club in Den Helder

Archieffoto Peter van Aalst Ylona Meeuwis (met microfoon) in haar club aan de Weststraat in Den Helder.

DEN HELDER - Een plek waar velen het over hebben, maar waar velen van ons nooit een stap binnen (durven) te zetten: erotische club en bordeel The Rosegarden aan de Weststraat in Den Helder.

Door Hedzer Faber - 11-1-2017, 8:42 (Update 11-1-2017, 8:54)

Een kleine veertig abonnees en premiumlezers van de Helderse en de Schager Courant hebben zich aangemeld voor dit kijkje achter de schermen, komende zaterdag en maandag.

Ze krijgen een rondleiding en tekst en uitleg over hoe het er reilt en zeilt. 'Madam' Ylona Meeuwis is er en zaterdag ook zeker een Nederlands sprekende prostituee. Aanmelden is niet meer mogelijk, deelnemers krijgen persoonlijk bericht. Een verslag wordt gepubliceerd in de krant van maandag.