Fried chicken proeven bij Apple Mix Den Helder

Foto Holland Media Combinatie Het interieur van Apple Mix.

DEN HELDER - Aanstaande vrijdag gaan de deuren van ’Apple Mix, Fried Chicken en meer’ officieel open, woensdag kan er al even binnen worden gekeken.

Door Marischka de Jager - 10-1-2017, 21:00 (Update 10-1-2017, 21:00)

De nieuwe eetgelegenheid aan de Beatrixstraat opent woensdag tussen vier en acht uur de deuren. ,,Als een soort proef’’, zeggen eigenaren Ahmed Jafar en Mohamed Aboueladl. ,,Om te kijken of alles goed loopt.’’ Mensen die woensdag een kijkje in de nieuwe zaak nemen, kunnen tegelijk de fried chicken proeven. ,,Bij wijze van actie. Vanaf vrijdag bieden we het complete menu aan.’’ Bijzonder is dat er in de Helderse vestiging alleen halal kipgerechten worden bereid. In de vestiging van de twee neven aan de Molengang in Anna Paulowna staan ook andere gerechten op de kaart. Apple Mix bezorgt ook aan huis, waarschijnlijk vanaf de 25-ste.

In totaal telt de nieuwe eetgelegenheid een kleine veertig zitplaatsen. Apple Mix is van zondag tot en met donderdag geopend van twaalf tot tien uur, op vrijdag en zaterdag van twaalf uur tot middernacht.