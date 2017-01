Zieke Elisa leeft voor de strips

Foto George Stoekenbroek Elisa Zee tekent in haar werkkamer een stripverhaal. Voor haar ligt eerder werk, waaronder stripreeks ’Skool’ dat twee jaar in de schoolkrant van Lyceum aan Zee stond. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - De basis- en middelbare schooltijd van de nu 22-jarige Elisa Zee uit Den Helder stond in het teken van ziekenhuizen. ,,Op een gegeven moment kwam ik er zelfs twee keer in de week.’’ Inmiddels gaat het een heel stuk beter met haar gezondheid en is ze afgestudeerd als striptekenaar.

Door Carina Gutkerc.gutker@hollandmediacombinatie.nl - 11-1-2017, 7:30 (Update 11-1-2017, 7:30)

Het tekenen zat er al jong in bij Elisa. ,,Er zijn foto’s waarop je ziet hoe ik als tweejarig meisje al hoofden aan het tekenen ben.’’ Toen ze een jaar...