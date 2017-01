Herinneringen van Helderse kruidenierskinderen

DEN HELDER - Rie van der Plaat en Hans van Rossum hebben twee dingen gemeen: ze woonden beiden ooit boven de Vivo-kruidenierswinkel in de Keizerstraat én ze vertellen graag over hun jeugdjaren. Een periode die bij elkaar een jaar of veertig bestrijkt.

Door Petra Bies - 10-1-2017, 15:17 (Update 10-1-2017, 15:39)

De in Amstelveen woonachtige Hans van Rossum zette zijn Helderse jeugdherinneringen op papier, een trilogie die een aantal maanden geleden werd voltooid met ’Rentree Den Helder: ontrouw en berouw’. Reden voor KopGroep Bibliotheken om hem uit te nodigen voor een lezing.

Van Rossum nam de invitatie graag aan, maar kwam direct op het idee om zich te laten vergezellen door Rie van der Plaat, een vitale tachtig-plusser die tegenwoordig in Alkmaar woont. Haar vader liet in 1935 de winkel in de Keizerstraat bouwen, een van de vele kruidenierswinkels in die tijd. De familie Van Rossum nam de winkel in 1955 over en dreef hem tot 1967, toen de concurrentie van de supermarkten te groot bleek en de winkel werd gesloten.

Hans van Rossum met familie

Rie van der Plaat publiceerde ooit een verhaal over haar belevenissen als kruidenierskind en tijdens het onderzoek voor zijn boeken kwam Van Rossum haar op het spoor. ,,Uiteindelijk hebben we via Facebook contact gekregen.’’

Rie van der Plaats herinneringen aan de Keizerstraat gaan terug tot de jaren dertig en veertig. De jaren waarin Den Helder getroffen werd door een reeks van bombardementen en vrijwel de gehele bevolking vertrok. De winkel bleef open tot ’44 en vader Van der Plaat haalde nog een riskante stunt uit door spullen te verkopen tegen vooroorlogs geld. ,,Hij werd opgepakt voor verhoor, maar wist daar zijn zilvergeld te verstoppen in de wc.’’

Van Rossum herinnert zich de jaren vijftig en zestig. En memoreert ook het andere dagelijks leven voor beiden door de verschillen in religieuze achtergrond. De ene familie was katholiek, de andere gereformeerd en dus werden er heel verschillende routes afgelegd door de stad om scholen, kerk en clubgebouwen te bezoeken.

De twee vertellen, lezen voor en er worden oude foto’s vertoond. ,,Mijn vader was een fervent fotograaf, er is aardig wat materiaal.’’

De themamiddag in School 7 aan de Keizersgracht is op 25 januari en begint om drie uur. Entree €3,50, inclusief koffie of thee in de pauze. Kaartverkoop aan de balie of www.kopgroepbibliotheken.nl