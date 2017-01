Ook ’starter’ Marco Martins in de prijzen

Foto HMC/Ronald den Boer Marco Couto Martins bij zijn karakteristieke koffiewagen op de markt.

DEN HELDER - Hij heeft in korte tijd met zijn bedrijf Bom Dia al veel fans verworven. Sinds maandagavond mag Marco Couto Martins zich ook nog Startende ondernemer van het Jaar noemen.

Door Ronald den Boer - 9-1-2017, 22:52 (Update 9-1-2017, 22:52)

Nieuwedieper Marco Couto Martins bleef, nadat hij baan kwijt was, niet stilzitten. Hij zag een gat in de markt: koffie en thee verkopen bij Station Zuid. Daar is nu geen enkele voorziening. Elke werkdag staat hij er in alle vroegte met zijn karakteristieke Piaggo-karretje. Naast veel koffie- en theesoorten biedt...