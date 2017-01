Politie zoekt tasjesdief Den Helder

Foto: ANP

DEN HELDER - Een vrouw is maandagavond rond kwart voor acht op de Hortensiastraat in Den Helder het slachtoffer geworden van een straatroof. Naar de nog onbekende dader wordt gezocht.

Door Internetredactie - 9-1-2017, 20:35 (Update 9-1-2017, 21:16)

De overvaller is een donker geklede man die een blauwe linnen tas van de Zeeman bij zich droeg.

De politie is op zoek naar getuigen. Ook is een Burgernetactie gestart, maar die bleek uiteindelijk niet succesvol. Wat de man precies heeft buitgemaakt, is niet bekend.