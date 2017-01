De Krim Texel genomineerd voor award

pr-foto De receptie van het park.

DE COCKSDORP - Vakantiepark De Krim op Texel is genomineerd voor de Nationale Business Succes Award door de vakjury van die organisatie.

Door Hedzer Faber - 9-1-2017, 15:02 (Update 9-1-2017, 15:02)

Dit is de grootste ondernemersprijs van Nederland en nomineert sinds 2011 jaarlijks de volgens de jury beste bedrijven van Nederland in specifieke branches. De Krim werd in augustus verkozen tot beste ’in de vakantieparkenbranche’ en gaat nu op voor de ’overall’ prijs, of van een van de subthema’s als innovatie, beste werkgever en snelste groeier. Het publiek kan nu stemmen op de winnaars uit elke branche. Vijf bedrijven met het grootst aantal stemmen zullen uiteindelijk doorgaan naar de top 10 finalisten en op tv komen, de andere vijf selecteert de jury. Oud-premier Jan Peter Balkenende maakt volgende maand de winnaar namelijk bekend in RTL-programma De Succesfactor, met de bijhorende prijs van 100.000 euro. Stemmen kan tot en met 15 januari door sms te sturen aan nummer 4422 met de code NBSA 4976. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. ,,We hopen dat veel Texelaars en trouwe gasten op ons gaan stemmen”, zegt De Krim-directeur Iwan Groothuis.