Huiler nummer vijf vindt de Waddenzee terug

Foto Dierenambulance Den Helder

DEN HELDER - Het was huiler nummer vijf van dit seizoen: zaterdagmiddag kreeg de Dierenambulance Den Helder melding van een jong zeehondje tussen de rotsen bij het piertje van Landsend.

Door Hedzer Faber - 9-1-2017, 12:24 (Update 9-1-2017, 12:33)

Het dier kon geen kant uit. Voor het team van de dierenambulance was het een lastige klus om bij het zeehondje te komen. Het stukje pier was steil en glibberig, aldus woordvoerster Anna Wendt. Een vrijwilligster is naar beneden geklommen met een ladder, de andere vrijwilligster hield de ladder stevig vast en zo kon de huiler benaderd worden. Die vond ambulanciers dusdanig eng dat het dier zich met veel gewurm en gedraai zichzelf heeft los gekregen en de weg naar de Waddenzee terugvond.