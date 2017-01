Opnieuw minder woninginbraken in Den Helder

DEN HELDER - Het aantal woninginbraken in de gemeentes Den Helder, Texel en Schagen is in het afgelopen jaar weer afgenomen. In de drie gemeentes, die vallen onder het zogeheten basisteam Den Helder, waren in 2012 nog 495 woninginbraken. In 2016 waren er 229, waarvan het leeuwendeel in Den Helder. Daar waren er 130.

Door Bo-Anne van Egmond b.van.egmond@hollandmediacombinatie.nl - 9-1-2017, 11:38 (Update 9-1-2017, 11:39)

Volgens de Helderse wijkagent Rolf Regtop is wel het aantal winkel- en fietsendiefstallen en inbraken in kelderboxen toegenomen, als gevolg van de daling van woninginbraken. ,,Ze moeten toch...