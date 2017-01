Expres niet in een diesel maar benzine

Arjen van Assem van de nieuwe rijschool Energy in Den Helder.

DEN HELDER - Al vijf jaar lag alles klaar: het idee voor de naam van de rijschool, de legergroene kleur van de lesauto en de ideeën over het lesgeven. Want Arjen van Assem (34) van de pas opgerichte Rijschool Energy wil alles nét even anders doen.

Door Bo-Anne van Egmond - 9-1-2017, 11:36 (Update 9-1-2017, 11:36)

Van Assem deed zijn ervaring in het lesgeven op bij defensie, waar hij militair rij-instructeur was. Hij gaf les in het rijden van pantservoertuigen tot vrachtwagens en personenauto’s. En hoewel hij militair is geweest, wil niet...