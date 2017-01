Man met achtervolgingswaanzin vermist vanaf Vechtstraat Den Helder

DEN HELDER - Een 83-jarige man met achtervolgingswaanzin is maandagochtend rond half twaalf via Burgernet als vermist opgegeven. De man vertrok in verwarde toestand vanaf de Vechtstraat in Den Helder.

Door Bo-Anne van Egmond - 9-1-2017, 11:29 (Update 9-1-2017, 11:30)

Opvallend noemde de politie dat de man vanwege zijn achtervolgingswaanzin constant achterom kijkt.

De man is 1.65 meter lang en is waarschijnlijk gekleed in een donder gekleurde broek en dito overhemd of trui. Daarnaast draagt hij een bruine of grijze winterjas.

De politie vraagt om naar de man uit te kijken en contact op te nemen met Burgernet via 0800 0011.