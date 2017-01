’Stalen gaspijpen in kruipruimte oude huizen gevaarlijk’

DEN HELDER - Stalen gaspijpen in de kruipruimte van oude woningen betekenen een grote kans op lekkage en explosiegevaar.

Door Arie Booy - 8-1-2017, 17:17 (Update 8-1-2017, 17:57)

Die waarschuwing geeft raadsnestor Frans Klut in zijn nieuwe Grondwatermonitor.

,,De aanwezigheid van stalen gasleidingen onder de vloer in oude huizen”, stelt Klut ,,is een risicofactor vanwege aantasting door roestvorming. Het zou aan te bevelen zijn dit duidelijk naar de huiseigenaren van, vooral, de oude stadsdelen te communiceren. Bij gaslekkage in de kruipruimte ontstaat er een gasgevulde ruimte die tot explosie kan komen.”

Klut hoopt dat de gemeente de betrokken inwoners adviseert.