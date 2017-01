’Genoeg markt voor dertig rijscholen in Den Helder’

Arjen van Assem van de nieuwe rijschool Energy in Den Helder.

DEN HELDER - Dertig rijscholen telt de gemeente Den Helder nu met de komst van de nieuwe Rijschool Energy, opgericht door Nieuwedieper Arjen van Assem. Toch is volgens zijn collega’s de markt nog niet verzadigd in Den Helder.

Door Bo-Anne van Egmond - 8-1-2017, 20:01 (Update 8-1-2017, 20:01)

,,Ik werk zes dagen per week en maak werkdagen van elf uur. Dan is het echt niet erg als er een bijkomt’’, zegt Ronald van Drimmelen van Rijschool Van Drimmelen. ,,Er is hartstikke ruimte voor. Arjen komt ook bij een grotere rijschool vandaan, die...