Heldernaar (23) aangehouden na beledigen agenten

DEN HELDER - Een 23-jarige man uit Den Helder is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in het centrum van Schagen.

Door Marten Visser - 8-1-2017, 12:17 (Update 8-1-2017, 12:17)

Hij was vervelend en beledigde de agenten. Samen met een vriend werd de man door portiers van een café op de Markt buiten de deur gezet.

Daar provoceerden ze politieagenten. Toen hen gesommeerd werd de Markt te verlaten beledigde de Nieuwedieper de agenten. Hij werd in de cel gezet.