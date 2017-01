Strandslagen toch in handen gemeente

DEN HELDER - Aanvankelijk stond Den Helder niet te trappelen om het beheer van de strandslagen over te nemen van het waterschap

Door Arie Booy - 7-1-2017, 15:41 (Update 7-1-2017, 15:41)

De uitkomst van onderhandelingen is dat de lokale overheid voortaan toch eigenaar is van de opgangen naar en van het strand.

Dat blijkt uit een raadvoorstel dat maandag 16 januari besproken wordt in de commissie Bestuur en Middelen. Het gaat om de strandslagen Huisduinen, Grafelijkheidsweg, Donkere Duinen, Duinoord, Falga, Zandloper, Julianadorp en Drooghe Weert. De stichting Strandexploitatie gaat het beheer doen, maar het contract daarvoor is nog niet rond.

Volgens burgemeester en wethouders is het in handen krijgen van de opgangen een stap op weg naar een nog betere toeristische voorziening. De gemeente wil het strand de komende jaren ’kwalitatief’ ontwikkelen en inwoners en badgasten een nog mooiere plek bieden om aan de kust te recreëren. Ook is het van belang dat invaliden een goede toegang hebben tot het strand. Door het overnemen, worden de lijnen korter en kan er voor gezorgd worden dat obstakels sneller verwijderd worden.