Hennepkwekerij ontdekt bij brand in portiekflat

DEN HELDER - Bij een brand in de nacht van vrijdag op zaterdag is in Den Helder een hennepkwekerij ontdekt in een flatwoning.

Rond 2 uur vannacht ontstond in de portiekflat aan de Schoenerstraat brand door kortsluiting.

Toen de brandweer arriveerde, bleek het al snel om een hennepkwekerij te gaan. De bewoner van de woning was tijdens de brand niet aanwezig, maar meldde zich later voor nader onderzoek.

Omdat er bij de brand veel rook en mogelijk koolmonoxide was vrijgekomen moesten de overige bewoners van het flatgebouw tijdelijk hun huizen uit. Na 1,5 uur ventileren mochten zij hun woning weer in.

Netbeheerder Liander werd opgeroepen om een illegale stroomtap te verwijderen. De tweehonderd wietplanten zijn verwijderd.