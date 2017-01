Raymond Tromp verdient een lintje om steken voortvluchtige

Archieffoto George Stoekenbroek Raymond Tromp en echtgenote Simone.

Vooropgesteld: het is volkomen logisch dat Raymond Tromp uit Den Helder aanvankelijk werd aangehouden door de politie, nadat hij met de jaarwisseling een gewapende inbreker in zijn been stak.

Door Hedzer Faber - 6-1-2017, 19:00 (Update 6-1-2017, 19:03)

Bij zo’n ernstig incident hoort een verhoor. Maar daar zou de kous ook mee af moeten zijn. Burgers hebben het recht zichzelf, hun naasten en hun bezittingen te verdedigen. En nu blijkt dat dankzij dit optreden een landelijk gezochte, vuurwapengevaarlijke crimimeel is opgepakt al helemaal.

De stelling luidt: Raymond Tromp verdient een lintje.

App-gebruikers stemmen hier.