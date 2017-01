Nog geen opknapbeurt postkantoor Den Helder

Het oude postkantoor.

DEN HELDER - De buitenkant van het oude postkantoor wordt voorlopig niet opgeknapt.

Door Delano Weltevreden - 6-1-2017, 15:30 (Update 6-1-2017, 15:30)

Dat schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De opknapbeurt zou vorig jaar september al plaatsvinden, maar kort daarvoor werd loszittend asbest in de raamkit aangetroffen. Het college zegt dat het verwijderen van de asbesthoudende raamkit ingewikkelder is en duurder uitvalt dan gedacht.

Eerder had het college de raad verteld dat begin 2017 onderzocht zou worden of een nieuwe bestemming voor het pand haalbaar is. Burgemeester en wethouders willen de resultaten van dat onderzoek afwachten. Zij zeggen dat de marktverkenning mogelijk gevolgen heeft voor de wijze en vorm van de geplande opknapbeurt.

Het onderzoek wordt in het eerste kwartaal van dit jaar afgerond. Volgens het college gaat het postkantoor er in de tussentijd niet verder op achteruit. Het uitstel heeft ook geen gevolgen voor de gebruikers en de volksgezondheid, aldus het college.

In april krijgt de gemeenteraad te horen hoe het verder moet met het postkantoor.