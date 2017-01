Leraar met kinderporno ’wil wel door de grond’

DEN HELDER - ,,Het kan helaas niet anders dan dat ik dat ben geweest. Ik ontken het niet.’’

Door Hedzer Faber - 6-1-2017, 15:14 (Update 6-1-2017, 15:14)

Het leek gedurende de tweeënhalf uur durende rechtszitting gisteren alsof Stefan V. (44) uit Den Helder over een ander sprak, met de omslachtige manier waarop hij toegaf dat hij in 2015 de meest heftige kinder- en dierenporno verzamelde en verspreidde. V., destijds nog leerkracht in groep 7 van een Amsterdamse basisschool, was naar eigen zeggen ontspoord nadat zijn relatie stukliep. Hij keerde terug naar...