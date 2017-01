Lekker zingen bij COPD-koor Den Helder ondanks ademnood

Foto George Stoekenbroek Nelleke Schreur-Visser geeft aanwijzingen aan het COPD-koor tijdens de repetities in Bij Bosshardt.

DEN HELDER - Leuk die lange uithalen in Paul McCartneys nummer Mull of Kintyre, maar ga er maar aan staan als je last hebt van longziekte COPD of astma.

Door Bo-Anne van Egmond - 5-1-2017, 22:23 (Update 5-1-2017, 22:23)

Daarom roept dirigente Nelleke Schreur-Visser tussendoor 1-2-3-4-5 zodat zij de koorleden van het Helderse COPD-koor Ademnoot goed kan begeleiden tijdens die lange uithaal bij ’Kintyre’.

Het koor, opgericht door de Texelse Schreur-Visser, bestaat nu drie maanden en oefent eenmaal per week in steunpunt Bij Bosshardt aan de Loodsgracht. Twee jaar terug startte de Texelse,...