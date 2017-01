Mensen met originele goede voornemens gezocht

DEN HELDER - Meer tijd doorbrengen met familie en vrienden, afvallen en meer bewegen, stoppen met roken/drinken en schulden afbetalen. Dit zijn zomaar enkele veel genoemde goede voornemens. Maar er is meer te bedenken.

Door Carina Gutker - 5-1-2017, 18:25 (Update 5-1-2017, 18:25)

Zo kunt u ook stoppen met of minderen van het gebruik van sociale media, een record verbreken, minstens één keer per dag een compliment aan iemand geven of elke week een nieuw gerecht klaarmaken.

De redactie komt graag in contact met mensen die 2017 in zijn gegaan met originele goede voornemens. Bent u zo iemand? Stuur dan een e-mail naar redactie.hc@nhd.nl