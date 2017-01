Nieuwe professor op leerstoel van de KVMO

DEN HELDER -

Theo Brinkel is de nieuwe wetenschapper op de bijzondere leerstoel van de KVMO aan de Universiteit Leiden. De vereniging van marineofficieren betaalt al geruime tijd een leerstoel die bedoeld is om inzicht te verwerven over de wisselwerking tussen samenleving en krijgsmacht en de Koninklijke Marine in het bijzonder.

Brinkel onderzoekt de verhouding tussen krijgsmachten, politiek en samenleving in Europa. Ook verzorgt hij onderwijs voor bachelor- en masterstudenten. Brinkel is goed bekend met de marine doordat hij universitair docent internationale veiligheidsstudies is aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Daar geeft hij ook les aan adelborsten van het KIM.