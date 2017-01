In beeld: de Kop van de Beatrixstraat in Den Helder in vijf jaar compleet vernieuwd

DEN HELDER - Als er ergens in Den Helder veel is veranderd in de afgelopen paar jaar, dan is dat toch de Kop van de Beatrixstraat in Den Helder.

Door Hedzer Faber - 5-1-2017, 20:00 (Update 5-1-2017, 20:00)

Kwam je daar vijf jaar terug nog aangereden langs een leegstaand schoolpand en een pleintje met kanonnen, staat er nu op elke hoek wel iets nieuws - inclusief de heringerichte Beatrixstraat zelf.

In luttele jaren verrees de historiserende nieuwbouw op de hoek met de Westgracht, het appartementengebouw Keizersbrug en tenslotte een gloednieuwe bibliotheek in en bij School 7. Het overzicht bij dit bericht is afkomstig uit de database van Cyclomedia, dat net als Google tal van auto’s door het land heeft rijden met 360-gradenfotoapparatuur op het dak om opnamen te maken van het straatbeeld. Onder meer overheden maken gebruik van deze database voor bijvoorbeeld het vaststellen van de woz-waarde van woningen.

In dit geval gaat het om vijf foto’s, gemaakt in vijf opeenvolgende jaren op vrijwel dezelfde plek: op de Keizersbrug. De laatste vacante hoek - met de Spoorgracht - wordt dit jaar ingevuld: met het appartementengebouw Kamerheer dat naast horeca op de begane grond voornamelijk huurappartementen huisvest.