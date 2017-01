Kunstgrasvelden Den Helder onderzocht en veilig bevonden

DEN HELDER - De kunstgrasvelden met rubbergranulaat in Den Helder en Julianadorp zijn door het bedrijf SGS veilig bevonden om op te sporten.

Door Bo-Anne van Egmond - 5-1-2017, 12:02 (Update 5-1-2017, 12:02)

Het bedrijf, dat is gespecialiseerd op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering, heeft afgelopen december monsters genomen van het rubbergranulaat op de velden van HCSC en JVC.

Uit de analyse blijkt dat het rubbergranulaat op alle drie de velden afkomstig is van ‘gewone’ autobanden (en dus geen vrachtwagenbanden of vervuild petrochemisch rubber) en dat de monsters op basis van het gehalte Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen ( PAKs) voldoen aan de normen van het Besluit Bodemkwaliteit. Dat betekent dat het veilig is om van de velden gebruik te maken.

Sportwethouder Trees van der Paard is blij met deze uitkomst: ,,Iedereen kan dus gewoon lekker sporten op al onze velden, zonder dat je bezorgd hoeft te zijn over eventuele gevolgen voor je gezondheid. Eigenlijk hadden we ook niet anders verwacht omdat wij zaken doen met gecertificeerde leveranciers.''

De Vereniging Band en Milieu RecyBEM heeft SGS aangesteld om onafhankelijk onderzoek te doen naar de samenstelling en de herkomst van het rubbergranulaat. Gemeenten en sportverenigingen konden zich gratis aanmelden voor dit onderzoek.

Eind vorig jaar heeft ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar gezondheidsrisico’s van sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Ook de resultaten van dit onderzoek geven aan dat sporten op deze velden veilig is.