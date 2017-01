Weer zeehondje gered bij kust Den Helder

Foto Dierenambulance Den Helder-Hollands Kroon

HUISDUINEN - Weer is er een jonge zeehond gered voor de Helderse kust.

Door Hedzer Faber - 5-1-2017, 11:45 (Update 5-1-2017, 11:45)

Woensdag werd de sneeuwwitte huiler aangetroffen ter hoogte van restaurant Nogal Wiedus op Huisduinen. Het dier is opgevangen door vrijwilligers van de Dierenambulance Den Helder-Hollands Kroon en naar Den Oever gebracht. Daar nam een dierenambulance vanuit Leeuwarden het transport over naar het zeehondencentrum in Pieterburen, waar het beestje nu verblijft.