Bereikbaarheid Willemsoord, haven Den Helder en Teso moet beter

Foto Peter van Aalst Teso

DEN HELDER - Dit jaar moeten er concrete keuzes worden gemaakt om de bereikbaarheid van Den Helder te verbeteren.

Door Hedzer Faber - 5-1-2017, 9:10 (Update 5-1-2017, 9:18)

Dat hebben de vier Noordkopgemeenten afgesproken in het samenwerkingsverband De Kop Werkt en met de provincie. Het gaat dan met name om de verkeersstromen van en naar Willemsoord, de haven en de Texelse veerdienst Teso.

De maatregelen die in het verleden zijn getroffen, zijn onvoldoende voor een structurele oplossing, concluderen de overheden.

Er wordt geen nieuw onderzoek gedaan naar de huidige verkeersstromen, maar met de analyses uit het recente verleden in de hand gezocht naar oplossingen om de bereikbaarheid van de marinestad te verbeteren. Wat dit jaar wordt bekokstoofd, moet leiden tot het uitvoeren van maatregelen in 2018. Opvallend genoeg is het bedenken van oplossingen voor de bereikbaarheid van de Teso-veerdienst (door Den Helder en Texel gezamenlijk) pas gepland voor het eerste kwartaal van 2018.

De verwachting is dat komende zomer de eerste resultaten worden gepresenteerd.