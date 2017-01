Zonnebankpaarden in de maak bij zuivelboerderij Tesselaar

Foto George Stoekenbroek De nieuwe schuur van zuivelboerderij Tesselaar op de plek van de voormalige varkensstal. Jan Tesselaar, Wesley Tesselaar en Jeffrey Verbeek (van links naar rechts) poseren er met een van hun honden.

HUISDUINEN - De volgende generatie zit te trappelen om zuivelboerderij Tesselaar in Huisduinen over te nemen van Jan (53) en Riena (54) Tesselaar. De eerste stap is al genomen: sinds vorig jaar zit zoon Wesley (27) officieel in het bedrijf. ,,Maar voor ik een stapje terug doe, gaan we eerst verder moderniseren’’, zegt Jan. Een van de plannen is een solarium (zonnestudio) voor paarden.

Door Carina Gutker - 4-1-2017, 21:03 (Update 4-1-2017, 21:03)

Het dak van de koeienstal is gerenoveerd en er zijn 102 zonnepanelen op het dak geplaatst. Deze zonnepanelen...