iPod krijgt tweede leven bij alzheimerpatiënt [video]

DEN HELDER - Alzheimerpatiënten helpen door iPod muziekspelers een tweede leven te geven.

Door Delano Weltevreden - 4-1-2017, 16:45 (Update 4-1-2017, 16:49)

Een landelijke actie met dat doel wordt voorbereid door de Helderse kapper Ronald Planjé en andere leden van Lionsclub Anna Paulowna/Breezand. ,,Lionsclubs moeten acties verzinnen om goede doelen te steunen’’, vertelt Planjé.

,,Deze actie is voor de stichting Music & Memory. Die helpt alzheimerpatiënten in verpleeghuizen om weer verbinding te maken met hun omgeving door naar muziek te luisteren.’’

Hij vertelt over Henry, een zwarte Amerikaanse alzheimerpatiënt. ,,Hij was in zichzelf...