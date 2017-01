Januari: rondje geld verdelen door gemeente

Foto HMC/Ronald den Boer De Museumhaven in Den Helder.

DEN HELDER - Een nieuw jaar betekent: een opnieuw gevulde subsidie-ruif waaruit een groot aantal organisaties en verenigingen in Den Helder in 2017 mag mee-eten.

Door Ronald den Boer - 4-1-2017, 20:27 (Update 4-1-2017, 20:27)

Burgemeester en wethouders hebben dinsdag met enkele figuurlijke hamerklappen ruim 3,7 miljoen euro verdeeld. Het grootste bedrag, ruim 2,1 miljoen euro, gaat naar instellingen als DnoDoen, GGZ, GGD, ActiefTalent en Brijderstichting. Het betreft dan activiteiten als ’trajectbegeleiding’, nachtopvang daklozen, verslavingszorg en ’nazorg aan ex-gedetineerden’.

Ook sportverenigingen kunnen in 2017 rekenen op financiële ondersteuning door de gemeente. In totaal hadden 33 verenigingen subsidie aangevraagd. Onder hen verdeelt de gemeente ruim 2,9 ton. Voor een aantal omniverenigingen telt dat dit het laatste jaar is dat zij subsidie krijgen voor sporten die zij aanbieden buiten een bij het NOC*NSF aangesloten sportbond.

De buurthuizen worden via het Buurtcollectief geholpen met bijna negentigduizend euro. De meeste verenigingen, buurtcentra en welzijnsorganisaties werken met vrijwilligers. Om hun deskundigheid te bevorderen is eveneens een subsidiepotje beschikbaar. Daaruit wordt ruim 36000 euro verdeeld. De Wering/MEE slokt daarvan iets meer dan veertig procent op en verder krijgen onder meer ’t Wijkhuis en dorpshuis Julianadorp, de Hospice, de Weggeefwinkel, buurthuis Centrum, Dierenwelzijnsorganisaties en de EHBO-vereniging Koegras geld.

Den Helder is een maritieme stad en dat vertaalt zich in de subsidieverstrekking. Zo krijgt het Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers bijna 167.000 euro. De stichting Museumhaven Willemsoord kan rekenen op bijna tachtig mille. Daar komt nog bijna tienduizend euro bij voor de aanleg van riolering ten behoeve van afgemeerde schepen.