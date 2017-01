’Theater De Kampanje is voor iedereen’

Archieffoto Peter van Aalst Arjaen Kersten in De Kampanje

Den Helder is stoer! Veel hipper dan mensen denken. Daar kunnen heel veel steden een puntje aan zuigen’’, vindt Arjaen Kersten (49). In mei vorig jaar verruilt hij zijn functie van directeur in het Kennemer Theater in Beverwijk voor dezelfde functie in het Helderse theater De Kampanje.

Door Monique Trijsburg - 4-1-2017, 15:52 (Update 4-1-2017, 15:52)

,,De inwoners mogen het theater best nog meer uitdragen. Laat weten wat je in huis hebt.’’

Kersten heeft het naar zijn zin in de stad, zoveel is duidelijk. De functie van directeur in de nieuwe schouwburg...