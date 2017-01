Miscommunicatie en ongemakken in de liefde

Foto Peggy de Haan

DEN HELDER - Verliefdheid is de grootste staat van psychische verwarring die er bestaat. „Dat hoorde ik psychiater Bram Bakker een tijd terug zeggen”, vertelt Richard Kemper (46) van het duo Veldhuis & Kemper. De twee halen momenteel een ’theatrale frisse neus’ en zullen in september weer samen op de planken staan. In de tussenliggende periode is het tijd voor eigen projecten. Kemper, die gefascineerd is door miscommunicatie in relaties, benadert bevriende Rick Engelkes en ’Hart tegen hart’ is geboren. De relatiekomedie die donderdag 12 januari in De Kampanje te zien is.

Door Monique Trijsburg - 4-1-2017, 15:43 (Update 4-1-2017, 16:46)